KRAFTWERK i concerti di Parma, Milano e Padova spostati ad Aprile 2021

A causa dello stato di emergenza e alla luce delle disposizioni governative, le date italiane del tour 3-D dei KRAFTWERK, previste nel mese di maggio, sono state rinviate ad aprile 2021.

Queste le nuove date in cui i pionieri della musica elettronica si esibiranno dal vivo con il loro incredibile show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa:

KRAFTWERK

6 APRILE 2021 – Teatro Regio – PARMA

(a recupero del concerto inizialmente previsto il 21 maggio)

7 e 8 APRILE 2021 – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

(a recupero del concerto inizialmente previsti il 25 e il 26 maggio)

10 APRILE 2021 – Gran Teatro Geox – PADOVA

(a recupero del concerto inizialmente previsti il 23 maggio)

I biglietti acquistati per le date nei teatri italiani restano validi per le nuove date di aprile.

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/kraftwerk2020

I Kraftwerk nascono nel 1970 dall’unione di Ralf Hütter e Florian Schneider. Da sempre innovatori, fin dalla metà degli anni ’70 i Kraftwerk sono riconosciuti a livello mondiale per la loro rivoluzionaria musica elettronica, i loro paesaggi sonori e le originali sperimentazioni con la robotica e altre tecnologie. Con la loro visione avanguardistica, i Kraftwerk hanno creato la colonna sonora per l’era digitale del XXI secolo.

Nelle performance dal vivo dei Kraftwerk – la cui formazione è attualmente composta da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen – emerge con forza la loro profonda fiducia nell’interazione tra l’uomo e la macchina.

Nel 2014, il fondatore dei Krafwerk Ralf Hütter è stato insignito del prestigioso Grammy alla carriera. Ancora nel 2018, i Kraftwerk si sono aggiudicati il Grammy per il miglior album di musica dance ed elettronica con “3-D The Catalogue”, una rivisitazione in chiave high-tech dei precedenti lavori della band.