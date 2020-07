KISS: riprogrammata la data italiana il 12 luglio 2021 all’Arena di Verona

Dopo una carriera epica di oltre 45 anni che ha lanciato un’era leggendaria per il rock ‘n’ roll, i KISS sono partiti l’anno scorso per il loro ultimo tour. Nel 2019, infatti, la band si è esibita in concerti sold-out in tutto il mondo con il suo show più bello! L’iniziale annuncio di nuove date quest’anno aveva mandato in visibilio i fan in tutto il globo, ma a causa dei recenti eventi scatenati dalla pandemia globale i KISS non hanno potuto esibirsi a giugno e luglio.

Ora il gruppo è pronto ad annunciare la riprogrammazione del loro tour il prossimo anno. L’unica data italiana, originariamente prevista il 13 luglio 2020, sarà recuperata il 12 luglio 2021 sempre all’Arena di Verona.

KISS

Lunedì 12 Luglio 2021 – VERONA

Arena di Verona

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/kiss2021

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare la nostra pagina: http://bit.ly/InfoRimborsiLN

Paul Stanley ha dichiarato: “Stiamo aspettando, ma siamo pronti. Quando ci verrà detto che tutti saranno al sicuro e la pandemia sarà conclusa, scuoteremo il mondo con i nostri concerti come non abbiamo mai fatto fino ad ora!”.

Gene Simmons, invece, ha commentato: “Non vediamo l’ora che questa pandemia finisca e che tutti siano al sicuro! Suoneremo per tutti voi e per noi! Ci vediamo in Europa”.

Conosciuti per le loro performance ed energia leggendarie durante tutte queste decadi, i KISS si preparano per lo show rock n roll più iconico di sempre. Inseriti nella Rock N Roll Hall of Fame, i KISS hanno venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo e questa tournée sarà dedicata alla loro KISS Army Fan.

“Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato nelle scorse quattro decadi non sarebbe stato possibile senza i milioni di persone nel mondo che ci seguono e sono venute a vederci nei club, nelle arene e negli stadi durante tutti questi anni. Questa sarà l’ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l’ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. Stiamo per salutarvi con il nostro tour d’addio e il più grande show di tutti i tempi. Ce ne andiamo esattamente come siamo arrivati: senza rimpianti e inarrestabili!!” – hanno dichiarato i KISS a proposito del loro THE END OF THE ROAD TOUR.