KING GIZZARD & the LIZARD WIZARD a Luglio in concerto a Cesena e Sestri Levante (Genova)

Gli australiani KING GIZZARD sono una delle band più prolifere del pianeta, una delle rare storie di successo rock degli ultimi anni: giovanissimi (poco meno che trentenni) e attivi solo dal 2010, hanno realizzato ben quindici album, dei quali cinque solo nel 2017, divenendo così da cult band a promessa mondiale del rock psichedelico.

KING GIZZARD & the LIZARD WIZARD

GIOVEDÌ 23 Luglio 2020 – SESTRI LEVANTE (GENOVA)

PARCO MANDELA – MOJOTIC

VENERDÌ 24 Luglio 2020 – CESENA

ROCCA MALATESTIANA – ACIELOAPERTO

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/kinggizzard2020 dalle 11 di venerdì 21 febbraio

Con un sound che fonde garage, freak folk, prog, surf, jazz fusion e heavy metal, la formazione guidata dal polistrumentista Stu Mackienze ha pubblicato solo lo scorso anno due nuovi album in studio: “Fishing for Fishies” (26 aprile 2019 via ATO Records) e “Infest the Rats’ Nest” (16 agosto 2019 via RTO Records).

Se i loro album vengono osannati dalla critica, i loro energici live sono anche meglio, esplosivi, frenetici e grondanti di sudore, aprono la lista dei paragoni eccellenti, dagli alfieri del revival psichedelico Tame Impala, a dei novelli B-52 fermentati con yogurt acido, fino all’eclettismo dei Flaming Lips, adagiando definitivamente la psichedelia nelle braccia del lo-fi per dar vita a un nuovo archetipo di garage-psych-rock da era tecnologica.

Stu Mackenzie, Joe Walker, Eric Moore, Ambrose Kenny-Smith, Lucas Skinner, Cook Craig e Michael Cavanagh mettono nel loro contenitore sonoro una quantità d’influenze musicali, destabilizzando il linguaggio psichedelico alla maniera di Frank Zappa: tre chitarre, un’armonica distorta, ritmi incalzanti e destrutturanti (due batteristi), testi che hanno il solo scopo di indurre il canto verso la rabbia e la grinta, e soprattutto tanto rock’n’roll: ecco la formula dei KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD.

Biglietto: 28,00 € + d.p.

Biglietto: 27,00 € + d.p.