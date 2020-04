JOHN BUTLER: il tour slitta ad aprile 2021, in concerto a Forlì, Genova, Brescia e Padova

In ottemperanza ai provvedimenti emanati su scala mondiale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, il tour solista nei teatri di John Butler è stato riprogrammato per il 2021 con alcune modifiche di calendario, che riguardano anche le date italiane: il concerto previsto per mercoledì 29 aprile 2020 al Politeama Rossetti di Trieste è purtroppo annullato e le indicazioni per i rimborsi saranno diffuse al più presto.

Il viaggio si arricchisce però di tre tappe a Forlì, Genova e Padova, oltre alla data prevista per giovedì 30 aprile 2020 al Gran Teatro Morato di Brescia che è riprogrammata per sabato 10 aprile 2021 e per cui rimangono validi i biglietti già venduti.

JOHN BUTLER + Elana Stone

Mercoledì 7 Aprile 2021 – Forlì

Giovedì 8 Aprile 2021 – Genova

Venerdì 9 Aprile 2021 – Padova

Sabato 10 Aprile 2021 – Brescia

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/johnbutler2020

JOHN BUTLER + Elana Stone

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/johnbutler2020

Mercoledì 7 Aprile 2021 – Forlì

Teatro Diego Fabbri – Corso Armando Diaz, 47

1° settore: € 40,00 + prev.

2° settore: € 35,00 + prev.

3° settore: € 30,00 + prev.

Giovedì 8 Aprile 2021 – Genova

Politeama Genovese – via Nicolò Bacigalupo, 2

1° settore: € 40,00 + prev.

2° settore: € 35,00 + prev.

3° settore: € 30,00 + prev.

Venerdì 9 Aprile 2021 – Padova

Gran Teatro Geox – via Giuseppe Tassinari, 1

Platea A: € 35,00 + prev.

Platea B: € 30,00 + prev.

Tribuna: € 25,00 + prev.

Sabato 10 Aprile 2021 – Brescia

Gran Teatro Morato – Via S. Zeno, 168

Prima poltrona € 35,00 + prev

Seconda poltrona € 30,00 + prev

Tribuna gold € 25,00 + prev

Tribuna Numerata € 20,00 + prev

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/johnbutler2020