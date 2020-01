JOAN AS POLICE WOMAN in Trio a Maggio in concerto a Pordenone, Milano, Roma e Firenze

Dopo il multi-album pubblicato a maggio 2019 “Joanthology”, e il tour in solo, Joan As Police Woman torna con un nuovo album “Cover Two”. Multistrumentista newyorkese originale e stravagante, negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Elton John, Lou Reed, Nick Cave, Rufus Wainwright, Antony e Battiato.

JOAN AS POLICE WOMAN

mercoledì 20 maggio – PORDENONE – CAPITOL

Via G. Mazzini, 60 – prezzo del biglietto: 18 € + d.p.

biglietti in vendita su Mailticket (online ed offline)

giovedì 21 maggio – MILANO – SANTERIA SOCIAL CLUB

Viale Toscana, 31 – prezzo del biglietto: 22 € + d.p.

biglietti in vendita su Mailticket (online ed offline)

venerdì 22 maggio – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Viale Pietro de Coubertin, 30 – prezzo del biglietto: 19,50 € + d.p.

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/joan2020

sabato 23 maggio – FIRENZE – TEATRO PUCCINI

Via delle Cascine, 41 – prezzo del biglietto: da 25 € + d.p.

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/joan2020

Una nuova formazione porterà la stravagante artista newyorkese sui palchi italiani in trio, a maggio, per quattro imperdibili appuntamenti, per presentare ‘Cover Two’, il secondo album di cover. Dopo il ritorno alle origini con il tour di ‘Joanthology’, che ha visto Joan As Police Woman esibirsi in Italia in solo, tra pianoforte, chitarra, la sua inconconfondibile voce e la sua carismatica presenza scenica, Joan è pronta a tornare in scena accompagnata sul palco da Parker Kindred alla batteria e da Jacob Silver al basso.

A maggio 2019 Joan As Police Woman pubblica ‘Joanthology’, un multi album contenente i migliori successi dell’artista e materiale inedito, un’antologia degli ultimi quindici anni di brillante carriera musicale, spaziando nei generi e nelle influenze, mettendo in rilievo la dedizione alla sperimentazione che Joan ha sempre avuto nei confronti della musica e dell’arte in senso ampio. I brani inediti contenuti nell’antologia hanno anticipato ‘Cover Two’, il secondo album di cover, dieci brani riproposti in una versione interessante e sorprendente, spaziando dal blues all’r&b, dal rock fino alle più classiche ballad.