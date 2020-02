JAMES BLUNT quest’estate in concerto a Gardone Riviera (Brescia)

James Blunt annuncia una nuova data italiana del suo tour. L’artista inglese sarà protagonista di un grande concerto sabato 18 luglio al Festival del Vittoriale Tener-a-mente a Gardone Riviera.

James Blunt ha da poco pubblicato il commuovente video del suo ultimo singolo, Monsters, da lui stesso ideato e diretto da Vaughan Arnell. Protagonisti della clip sono l’artista e suo padre, a cui la struggente ballata è dedicata.

Il brano è l’ultimo estratto dall’album Once Upon a Mind, sesto disco in studio del cantautore, che contiene 11 brani che parlano al cuore e con il cuore.

L’artista si esibirà dal vivo con la sua band nel nostro Paese anche il 25 marzo a Milano (Mediolanum Forum), il 27 a Padova (Kioene Arena) e il 28 a Roma (Palazzo dello Sport).

mercoledi 25 marzo 2020 – Milano – Mediolanum Forum

venerdi 27 marzo 2020 – Padova – Kioene Arena

sabato 28 marzo 2020 – Roma – Palazzo dello Sport

sabato 18 luglio 2020 – Gardone Riviera (Brescia) – Festival del Vittoriale Tener-a-mente

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/jamesblunt2020