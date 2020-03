JAMES BLUNT: i concerti di Roma, Padova e Milano si spostano in autunno

A seguito delle nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sospendono gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura fino al 3 aprile 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, Live Nation Italia comunica che gli show di JAMES BLUNT, originariamente previsti per il 25 marzo 2020 al Mediolanum Forum di Milano, il 27 marzo alla Kioene Arena di Padova e il 28 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, sono spostati a quest’autunno.

JAMES BLUNT

Le nuove date sono:

30 settembre 2020 – Roma – Palazzo dello Sport

2 ottobre 2020 – Padova– Kioene Arena

3 ottobre 2020 – Milano – Mediolanum Forum

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/jamesblunt2020

I biglietti acquistati in precedenza resteranno validi per la nuova data, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto).

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali di Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.