IN FLAMES a Maggio in concerto a Padova, Roma e Trezzo (Milano)

Dopo più di due anni gli IN FLAMES annunciano il loro atteso ritorno in Italia! La band di Anders Fridén e Björn Gelotte, forte della pubblicazione dell’ottimo nuovo album “I, The Mask”, sarà nel nostro Paese a maggio per tre imperdibili date:

IN FLAMES

+ guests

09 Maggio 2020 – Padova – Hall

10 Maggio 2020 – Roma – Orion

11 Maggio 2020 – Trezzo sull’Adda (Milano) – Live Club

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/inflames2020 dalle ore 10:00 di Venerdì 24 gennaio

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 35