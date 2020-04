I PEARL JAM rinviano al 2021 il tour europeo

Con un messaggio nel loro sito internet e nei social network della band i Pearl Jam hanno annunciato il rinvio del tour Europeo al 2021. Seguiranno aggiornamenti per la nuova data Italia prevista a Imola per il 5 Luglio 2020.

In seguito alla pandemia globale causata dal virus COVID-19, le date del tour europeo dei Pearl Jam previste per il 2020 sono posticipate all’estate 2021 nei mesi di giugno e luglio (lo show italiano sarà a luglio).

Il team sta lavorando con i propri partner per riprogrammare le date e pubblicare il nuovo calendario il prima possibile.

I biglietti precedentemente acquistati per il concerto italiano all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola previsto per il 5 luglio 2020 restano validi per la nuova data.

In questo momento non è possibile fare richiesta per eventuali rimborsi, tuttavia si procederà a valutare ogni policy specifica sui biglietti in ciascun Paese. I possessori dei biglietti saranno avvisati di ogni aggiornamento.

La band è pronta a tornare in Europa nel 2021!

– – – – – –

Ecco il messaggio della band:

In light of the global COVID-19 pandemic, Pearl Jam’s 2020 European tour dates have been postponed until June/July 2021.

We are working with all of our partners to reschedule these dates and will release the new tour routing as soon as we are able.

All tickets will be honored for the rescheduled concert dates.

Refunds are not being offered at this time. However, we are still reviewing specific ticketing policies with our partners in each country. Ticket holders will be notified of any changes.

As previously announced, London’s BST festival was cancelled on April 8th. For more information and the event statement, please go here.

We look forward to returning to Europe in 2021!