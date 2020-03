I concerti di RADIOHEAD e CALCUTTA in onda su Rai Radio2

Sabato 21 Marzo, dalle 21 alle 22, all’insegna del mood #IORESTOACASA con RAI RADIO2 andrà in onda in esclusiva per l’Italia ‘Radiohead live at Balelec’, concerto leggendario targato EBU, registrato dai Radiohead nello storico locale di Losanna il 20 maggio 1994.

In occasione del 25° anniversario dall’uscita di “The Bends”, il secondo album della band, Rai Radio2 celebra questo storico momento proponendo un tuffo nella storia della musica. Per l’occasione i Radiohead suonarono, oltre alle canzoni del loro primo album “Pablo Honey” (1993), anche nuovi brani che sarebbero poi comparsi nell’album “The Bends” (1995).

Domenica 22 marzo, sempre dalle 21 alle 22, Rai Radio2 riproporrà il concerto tenuto da Calcutta la scorsa estate per Rock in Roma, on air da ippodromo Capannelle. Forte di un album – Evergreen – e di un tour che lo ha visto lasciare il segno nella musica pop italiana, il concerto di Calcutta a Rock in Roma è stato uno tra i più emozionanti della tournée della scorsa estate.

Entrambi i live sono raccontati dalla voce di Carolina Di Domenico. Questi ed altri i progetti di Rai Radio2 per sostenere con sempre più forza la campagna #IORESTOACASA: una programmazione h24 in diretta fatta di attualità, intrattenimento e tanta musica per dare ai suoi ascoltatori, ogni giorno, un motivo in più per restare a casa. Perché col sorriso e la musica giusta l’attesa sia più lieve.

I Radio2 Live di Radiohead e Calcutta saranno anche su RaiPlayRadio.it/Radio2 e sulla app RaiPlay Radio.