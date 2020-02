HERBIE HANCOCK: l’icona del jazz in concerto a luglio a Roma e Gardone Riviera (Brescia)

Icona del jazz mondiale, leggendario pianista e compositore, Herbie Hancock in concerto quest’estate a Roma e Gardone Riviera (Brescia). Grande pioniere delle sette note, a sessant’anni dal suo debutto, Hancock rimane dove è sempre stato: all’avanguardia della cultura mondiale, della tecnologia e della musica.

HERBIE HANCOCK

19 luglio 2020 – Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

Roma Summer Fest

23 luglio 2020 – Gardone Riviera (Brescia), Anfiteatro del Vittoriale

Tener-a-mente

Sperimentatore curioso e spettacolare, Hancock ha fatto parte di ogni movimento musicale significativo dagli anni ’60 in poi, a cominciare dall’epico quintetto di Miles Davis, che ha aperto la strada a un suono rivoluzionario nel jazz. L’immortale Miles Davis dichiarò nella sua autobiografia: “Herbie è stato il passo dopo Bud Powell e Thelonious Monk, e non ho mai sentito parlare di qualcuno che potesse venire dopo di lui”.

Hancock ha contribuito, con il suo stile innovativo che combina il jazz elettrico con il funk ed il rock, ad influenzare in modo determinante nel corso degli anni moltissima musica, tecno, dance e hip-hop compresi.

Innovatore nel suo stile pianistico, Herbie Hancock nasce a Chicago nel 1940, entrando ben presto in contatto con grandi musicisti, da Wayne Shorter a Miles Davis, con il quale compie la svolta elettrica.

Tra i più importanti musicisti di tutti i tempi, jazzista fuori dagli schemi, nella sua lunga e gloriosa carriera, ha vinto un Oscar per la colonna di sonora di ‘Round Midnight’ nel 1986 e ben 14 Grammy Awards, tra cui quello alla carriera. E’ inoltre Creative Chair for Jazz per la Los Angeles Philharmonic Association e come Institute Chairman del Thelonious Monk Institute of Jazz, fondatore del Comitato internazionale degli artisti per la pace (ICAP) e, nel 2011 è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell’UNESCO e ha ricevuto la massima Onorificenza del Kennedy Center.