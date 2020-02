GOD IS AN ASTRONAUT + This Will Destroy You a luglio in concerto a Roma, Milano e Aquileia (Udine)

Dopo il grande successo del loro tour estivo nel 2019, Hellfire Booking ed Erocks Production sono felici di annunciare il ritorno dei God Is An Astronaut, affiancati dai This Will Destroy You!

GOD IS AN ASTRONAUT + This Will Destroy You

08 Luglio – ROCK IN ROMA, ROMA

09 Luglio – MAGNOLIA ESTATE, MILANO

10 Luglio – CONCRETION POST ROCK FESTIVAL, AQUILEIA

Biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/giaa2020

Post-rock raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space rock, i God Is An Astronaut hanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi spettacoli di luce e retrogusti pressanti e atmosferici, i God Is An Astronaut si confermano come uno dei gruppi più impressionanti del momento.

Ben oltre qualsiasi limite mai concepito per la musica, i This Will Destroy You stravolgono il panorama internazionale con cambi dinamici, chitarre spaziali e atmosfere strumentali impossibili da descrivere, nate da un incontro mozzafiato fra shoegaze, ambient e doom metal. Cupi, imprevedibili e in continua evoluzione, non c’è niente che i This Will Destroy non abbiano conquistato.