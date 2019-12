GLI ATROCI: a febbraio 4 concerti per presentare il nuovo album “Metal Pussy”

Dopo il release party di estremo successo a Bologna, GLI ATROCI saranno dal vivo per quattro appuntamenti nei club a febbraio 2020 con il nuovo album “Metal Pussy”, uscito lo scorso 13 dicembre per A.I.M. Records. I bolognesi e il loro heavy metal saranno live per quattro appuntamenti.

GLI ATROCI

Ven 07 febbraio – Viper Theatre – Firenze

Biglietto: € 12 + prev – biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/gliatroci

Sab 15 febbraio – Traffic Live Club – Roma

Biglietto: € 10 + prev. su DIY ticket

Sab 22 febbraio – “Carnevale” @ Vidia Club – Cesena (FC)

Biglietto: € 10 + prev. – biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/gliatroci

Sab 29 febbraio – Revolver Music Hall – San Donà di Piave (VE)

Il nuovo disco “Metal Pussy”, che segue a dieci anni esatti il precedente “Metallo o Morte”, è stato registrato presso Black Crow Studio di Bologna da Michele Lombardo e Boat Recording Studio di Calderara di Reno (BO) da Marco Paradisi. Il mix è ad opera di Marco Barusso presso BRX Studio di Milano, il master di Marco D’Agostino, 96KHZ Studio di Milano.

Una proposta musicale unica e uno spettacolo imperdibile tra fantasiose coreografie, insoliti costumi, bizzarri make-up e pseudonimi direttamente dal mondo del fantasy e del medioevo, in un viaggio d’esasperazione di tutti i cliché del genere, a suon di ironia ed heavy metal.

Il Profeta – Voce e Controllo delle Masse

La Bestia Assatanata – Chitarre e Seghe Elettriche

L’Oscuro Alchimista – Basso e Pozioni Sbagliate

L’Orco Cattivo – Batteria, Spavento e Crudeltà

Il Boia Malefico – Cori, Coreografie e Asce Insanguinate

Il Nano Merlino – Cori, Coreografie e Riti Voo-Doo