FRANK TURNER special guest del concerto dei DROPKICK MURPHYS del 17 Febbraio a Milano

Dopo aver fatto cantare i fan al Bay Fest e aver ballato e crowdsurfato con loro, Frank Turner in compagnia dei suoi inseparabili The Sleeping Souls è pronto a tornare nel nostro Paese come ospite speciale dell’unica data dei Dropkick Murphys. L’appuntamento è all’Alcatraz di Milano lunedì 17 febbraio 2020.

DROPKICK MURPHYS

+ special guest: FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

17 FEBBRAIO 2020 – MILANO

@ ALCATRAZ – Via Valtellina

Unica data italiana

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/dropkickmurphys2019

Ingresso: 35,00€ + d.d.p.

Frank Turner è un habitué dei nostri palchi, e i fan italiani lo adorano, riempiendo i suoi concerti da Nord a Sud. Il cantautore inglese danza con disinvoltura fra folk, punk rock e sound deliberatamente pop, come ha dimostrato il suo penultimo album Be More Kind (2018). Autore di canzoni generazionali come I Knew Prufrock Before He Got Famous o Love Ire & Song, di inni d’amore al rock quali The Road e I Still Believe, ma anche impegnato nel discorso sociale e politico (1933 e Sons of Liberty due chiari esempi), la lucidità e la potenza dei suoi testi sono eguagliate solo dall’energia che l’artista sprigiona durante i suoi live. Frank canta, suona, si lancia in mezzo al pubblico per ballare insieme ai fan e sa essere un intrattenitore a 360°, rendendo i suoi concerti un’esperienza che trascende la musica.

Il 16 agosto è uscito per Xtra Mile Recordings e Polydor Records No Man’s Land, il nuovissimo disco di Frank. Si tratta di un’opera dal concept ambizioso, ovvero raccontare attraverso tredici canzoni le storie di tredici donne i cui meriti e la cui importanza per il proprio tempo non sono stati adeguatamente riconosciuti e celebrati dalla storia: da personaggi relativamente conosciuti come la spia Mata Hari o la “madrina del rock’n’roll” Sister Rosetta Tharpe, a figure misteriose per i più come la poetessa bizantina Kassiani o Jinny Bingham, una donna londinese accusata di stregoneria e uxoricidio. No Man’s Land adotta nel sound un approccio più intimista e acustico rispetto ai lavori recenti di Frank, e ha inoltre la particolarità di essere stato interamente prodotto, registrato e lavorato da un team di sole donne.

Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra i Dropkick Murphys ci regalano live scatenati e unici, il gruppo di Boston è capace di far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l’allegria e la potenza della propria musica.

La travolgente band conquista anche le classifiche, l’ultimo lavoro discografico 11 Short Stories of Pain & Glory, uscito nel 2017 sull’etichetta Born & Bred Records fondata dai membri stessi, è finito dritto nella top 10 delle classifiche di vendita americane di Billboard, confermando il gruppo come leader indiscusso del movimento Celtic punk mondiale.

Da hit senza tempo come I’m Shipping Up to Boston alle recenti canzoni come Rose Tattoo diventate subito dei nuovi classici, i Dropkick Murphys non hanno mai perso la capacità di rinnovarsi, crescere, ma soprattutto divertire e divertirsi.

