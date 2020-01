FOALS a giugno in concerto a Roma e Sesto al Reghena (Pordenone)

I FOALS arrivano in Italia per una doppia data. Su Spotify la loro hit “My Number” viaggia a 170 milioni di ascolti, “Mountain at my gates” ha superato i 110 milioni.

FOALS

23 Giugno 2020 @ Rock in Roma, ROMA

24 Giugno 2020 @ Sexto ‘Nplugged, SESTO AL REGHENA (Pordenone)

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/foals20

Prezzo: € 30 + d.d.p.

– Iscritti MyLiveNation dalle 10 di giovedì 23 gennaio

– Vendita generale dalle 10 di venerdì 24 gennaio

C’è molta attesa per vedere la band indie rock di Oxford nata nel 2005, formata da Yannis Philippakis (voce/chitarra), Jimmy Smith (chitarra), Jack Bevan (batteria) e Edwin Congreave (tastiere). Per l’occasione, la band presenterà il progetto più ambizioso della propria carriera: l’album diviso in due parti “Everything Not Saved Will Be Lost”.

Grazie ad un impegno durato sette mesi, il progetto ha visto The Foals incidere quasi 80 minuti di musica per 20 brani attesissimi tra i fan. ‘Everything Not Saved Will Be Lost’ rappresenta l’era di maggior successo della band, iniziata quando ‘Part 1’ ha debuttato al secondo posto nelle classifiche degli album in UK e ha fatto guadagnare una nomination al Mercury Prize Award, nonché il premio come “Best Album” ai Q Awards 2019, mentre “Part 2” ha conquistato subito la prima posizione nella classifica della Uk Albums Chart. Dopo aver suonato sui palchi di tutto il mondo, la band dagli oltre 218 milioni di streaming su Spotify, considerata dalla critica una delle migliori realtà rock di sempre, è pronta ad esibirsi sul palco estivo di Sexto ‘Nplugged e del Rock In Roma.