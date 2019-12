FAST ANIMALS AND SLOW KIDS parte a marzo da Perugia il nuovo tour

Parte il 6 marzo con una doppia data all’Urban di Perugia, il nuovo tour dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, che ritornano nei club dopo aver girato la penisola con un tour estivo che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Considerati come una delle migliori realtà live del panorama musicale italiano, i FASK hanno pubblicato prima dell’estate il loro quinto disco “ANIMALI NOTTURNI” (Warner Music).

“Il tour di quest’estate è stato uno dei più bei tour che abbiamo mai fatto: grandi palchi, spazi immensi, alzare lo sguardo dal nostro strumento e non vedere la fine delle teste che si muovevano a tempo con la nostra musica. Indimenticabile.” raccontano i Fask “Per quanto ci piaccia suonare all’aperto però crediamo che niente possa battere l’intensità di un live dentro un locale, il luogo per eccellenza della musica dal vivo, un luogo in cui la distanza non esiste più, un luogo in cui la potenza delle nostre voci che cantano all’unisono abbatte ogni tipo di barriera immaginabile. Torniamo a suonare nei live club, torniamo a casa.”

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/fask2020

06 marzo – Urban – Perugia

07 marzo – Urban – Perugia

11 marzo – Alcatraz – Milano

13 marzo – Atlantico – Roma

14 marzo – Demodè Club – Bari

20 marzo – Link – Bologna

21 marzo – Rivolta – Marghera (VE)

02 aprile – Hiroshima – Torino

03 aprile Hiroshima – Torino

17 aprile Flog – Firenze

18 aprile Flog – Firenze

I Fask sono: Aimone Romizi (voce), Alessandro Guercini (chitarra), Alessio Mingoli (batteria) e Jacopo Gigliotti (basso).