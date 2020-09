LACUNA COIL: venerdi 11 settembre l’evento in streaming “Black Anima: Live From The Apocalypse”

I LACUNA COIL annunciano “Black Anima: Live From The Apocalypse”, un esclusivo concerto in streaming che vedrà la band suonare l’intero album “Black Anima” primissima volta, inclusi brani mai proposti in sede live e riprese direttamente da dietro le quinte.

La band, bloccata a Milano da febbraio 2020, è orgogliosa di annunciare il primo spettacolo da quando il lockdown del COVID-19 ha obbligato l’intero mondo a fermarsi. Di seguito il commento: “Quando il mondo si è fermato, avevamo da poco iniziato a portare “Black Anima” sui palchi del mondo. Sono passati mesi e il desiderio di tornare a suonare la nostra musica non è mai stato cosi forte. Sebbene la pandemia non ci permetta di viaggiare e raggiungere la vostra città, non potrà mai fermarci dall’entrare direttamente nelle vostre case… Date il benvenuto a Black Anima, Live From The Apocalypse…..”

I LACUNA COIL terranno lo show esclusivo “BLACK ANIMA: Live From The Apocalypse” venerdì 11 settembre 2020, in diretta dall’Alcatraz Club di Milano.

Dopo l’incredibile successo dell’acclamatissimo show del ventennale “The 119 show” la band meneghina è pronta a presentare un ulteriore spettacolo unico ed irripetibile che non deluderà i fan di tutto il mondo. Lo spettacolo sarà disponibile solo una volta, live e in streaming.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3h7nMpu