EVANESCENCE + Within Temptation: nuova data martedi 29 settembre a Milano

In seguito all’emergenza COVID-19 e al conseguente posticipo delle date europee del WORLDS COLLIDE TOUR, la tournée mondiale degli EVANESCENCE & WITHIN TEMPTATION, Vivo Concerti annuncia che la data italiana è riprogrammata per martedì 29 settembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

EVANESCENCE + Within Temptation

martedì 29 settembre 2020 – MILANO

Assago (Milano), Mediolanum Forum

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/evanescence2020

Apertura porte: 19:00

Orario show: 20:30

Capitanato da due delle donne più iconiche e creative del mondo rock Amy Lee, leader degli EVANESCENCE, e Sharon den Adel, headliner dei WITHIN TEMPTATION, il tour vedrà unite le due band per entusiasmare i fan in tutta Europa.

Gli EVANESCENCE sono attualmente in studio e stanno lavorando al loro nuovo album, un estratto verrà rilasciato questo mese. Anche i WITHIN TEMPTATION stanno lavorando a nuova musica che verrà rilasciata in un futuro prossimo, in modo da coincidere con le date rischedulate del tour.

2° anello numerato – € 50,00 + € 7,50 di diritti di prevendita

1° anello numerato – € 60,00 + € 9,00 di diritti di prevendita

1° anello tribuna gold numerato – € 70,00 + € 10,50 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Anello A numerata – € 70,00 + € 10,50 di diritti di prevendita

Parterre in piedi – € 60,00 + € 9,00 di diritti di prevendita

Parterre in piedi – € 196,00 + € 9,00 di diritti di prevendita (Pacchetti Evanescence Soundcheck)

Parterre in piedi – € 330,00 + € 9,00 di diritti di prevendita (Pacchetti Evanescence Meet&Greet)