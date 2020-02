ESPAÑA CIRCO ESTE: in partenza il 27 Marzo da Padova il nuovo tour

Gli España Circo Este tornano finalmente sul palco, la dimensione a loro più congeniale, che da sei anni li vede far ballare il pubblico di tutta Europa – e non solo – affermandosi come una delle band più cosmopolite del nostro Paese. Con un tour in partenza da Padova il prossimo 27 marzo, gli ECE sono pronti a festeggiare con i loro fan l’uscita del nuovo album prevista per il 20 marzo con Garrincha Dischi.

Proprio lo scorso 28 gennaio è uscito Se La Cantiamo Ci Passerà, nuovo singolo e terzo tassello – dopo Cento Metri e La Mia Rivolta – che anticipa l’uscita dell’atteso disco prodotto da Fabio Gargiulo (Lo Stato Sociale, Arisa, Canova, Eros Ramazzotti, La Rappresentante di Lista, Motta, ecc…).

Il video della song è stato girato dal regista Paolo Santamaria (Lo Stato Sociale, Ex-Otago etc.) e chiude la trilogia dedicata alla comunicazione – tra i principali temi trattati dalla band nel nuovo lavoro discografico – che da oggi è disponibile sul canale Youtube di Garrincha.

Gli ECE hanno inizialmente scelto un canale 3.0 come IGTV per lanciare questi tre video, sfruttando al massimo il potenziale interattivo e coinvolgendo la propria fanbase come parte attiva e non solo spettatrice. Dopo tre appuntamenti attraverso monitor e pixel, ora sappiamo che il prossimo sarà finalmente dal vivo, di nuovo a suonare ovunque ci sia voglia di incontrarsi, comunicare faccia a faccia e far festa insieme. E sarà incredibile.

ESPAÑA CIRCO ESTE – Tour 2020

LE PRIME DATE CONFERMATE

27/03 Padova – Cso Pedro

02/04 Bologna – Locomotiv Club

03/04 Torino – CAP10100

11/04 Pordenone – Capitol

08/05 Milano – Ohibò

16/05 Roma – SUENA! p/o CSOA Spartaco