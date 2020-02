DROPKICK MURPHYS: la band di Boston in concerto il 29 luglio a Majano (Udine)

Dopo l’appuntamento di Febbraio 2020 a Milano, i Dropkick Murphys e le loro rullate punk rock hanno fissato un’altra data in Italia – l’unica per l’estate – al Festival di Majano il prossimo 29 Luglio.

DROPKICK MURPHYS

DATA UNICA ESTIVA

MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020 – MAJANO (UDINE)

FESTIVAL DI MAJANO

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/dropkickmurphys2019 da mercoledì 19 febbraio

Prezzo € 35,00 + ddp

Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra i Dropkick Murphys ci regalano live scatenati e unici, il gruppo di Boston è capace di far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l’allegria e la potenza della propria musica.

La travolgente band conquista anche le classifiche, l’ultimo lavoro discografico 11 Short Stories of Pain & Glory, uscito nel 2017 sull’etichetta Born & Bred Records fondata dai membri stessi, è finito dritto nella top 10 delle classifiche di vendita americane di Billboard, confermando il gruppo come leader indiscusso del movimento Celtic punk mondiale.

Da hit senza tempo come I’m Shipping Up to Boston alle recenti canzoni come Rose Tattoo diventate subito dei nuovi classici, i Dropkick Murphys non hanno mai perso la capacità di rinnovarsi, crescere, ma soprattutto divertire e divertirsi.

Il recente show italiano all’Alcatraz di Milano ha fatto registrare un loro ennesimo clamoroso successo italiano, i Dropkick Murphys sono la testimonianza vivente che la musica, fatta con fiducia e passione, può avere un successo indipendentemente da sonorità alla moda.

