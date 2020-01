DEVENDRA BANHART: quest’estate in concerto a Verona e Fiesole (Firenze)

Dopo il sold out di Milano registrato con un mese di anticipo, l’eclettico artista annuncia nuove date: a grandissima richiesta torna in Italia per due imperdibili date estive!

DEVENDRA BANHART

9 FEBBRAIO – Teatro dal Verme – MILANO

30 GIUGNO – Teatro Romano Verona – VERONA

01 LUGLIO – Teatro Romano Fiesole – FIESOLE (FIRENZE)

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/devendra2020 dalle 11 di martedì 21 gennaio.

DEVENDRA BANHART, classe 1981, è un poliedrico artista nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Venezuela. L’incontro con queste due culture stimola e influenza la passione per la musica e per l’arte, che coltiva fin dall’infanzia. Durante gli studi al San Francisco Art Institute, il giovane Banhart si dedica alla pittura e al disegno e, nel frattempo, muove i primi passi verso la musica, incominciando a sperimentare canzoni con l’ausilio di vecchi registratori e a comporre brani eterogenei, inizialmente non destinati a un pubblico preciso.

Il 13 settembre 2019 il cantautore pubblica il nuovo album ‘Ma’ per Nonesuch/Warner Music, un disco che racconta le diverse sfumature della maternità e che parla d’amore con brani dai toni semplici, intimi e in lingue diverse. Il talento di DEVENDRA BANHART non si limita alla musica. I suoi disegni particolari ed enigmatici, infatti, sono esposti nelle gallerie di tutto il mondo.