DEFTONES: unica data italiana martedi 22 Giugno 2021 a Bologna

La band di Chino Moreno si prepara a tornare in Italia per una data unica il prossimo anno: l’appuntamento da segnare in calendario è martedì 22 giugno 2021 al Sequoie Music Park di Bologna.

Tra i capostipiti del nu metal, i Deftones sono attualmente al lavoro sul loro nuovo album, il nono in studio, che secondo indiscrezioni dovrebbe uscire entro quest’anno.

L’hard rock trae nutrimento da conflitto e caos, e non esistono band che abbiano saputo creare un mix migliore di aggressività e bellezza meglio dei Deftones. – Los Angeles Times

DEFTONES

Martedì 22 Giugno 2021 – BOLOGNA

Sequoie Music Park / Parco Caserme Rosse – via di Corticella

Biglietti a breve in vendita a questo link > https://bit.ly/deftones2021

Posto unico in piedi: € 34,00 + prev.