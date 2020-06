DEEP PURPLE: nuove date nel 2021, il 5 Luglio a Bologna e il 19 Ottobre a Milano

Comunichiamo che, a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus, DEEP PURPLE, hanno posticipato gli show previsti in Italia per Luglio a Bologna e per Ottobre a Milano.

Di seguito i dettagli delle due date italiane che DEEP PURPLE terranno nel 2021:

DEEP PURPLE

The Whoosh! Tour

05 Luglio 2021 – BOLOGNA SONIC PARK, Arena Parco Nord

19 Ottobre 2021 – MILANO, Mediolanum Forum

I biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date del 2021

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/deeppurple2021

Il nuovo album dei Deep Purple Whoosh! previsto per il 07 agosto segue gli acclamati album inFinite (2017) e NOW What?! (2013). Per la terza volta i Deep Purple hanno collaborato con il produttore Bob Ezrin, che ha invitato la band a Nashville per scrivere e registrare i brani. Insieme hanno creato l’album più versatile della loro collaborazione.

“Deep Purple is putting the Deep back into Purple” è stato il motto scherzoso in studio dopo che le prime canzoni hanno subito chiarito che Ezrin e i Purple erano sulla strada giusta per creare un album che oltrepassasse i confini del tempo, esprimendo il loro risentimento per l’attuale situazione nel mondo e rivolgendosi a tutte le generazioni.

“Whoosh è una parola onomatopeica, che se vista attraverso un’estremità del radiotelescopio, descrive la natura transitoria dell’umanità sulla terra; e dall’altra parte, da una prospettiva più ravvicinata, illustra la carriera dei Deep Purple.” – ig

