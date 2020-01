DAMO SUZUKI’S Network a marzo 5 concerti con tanti special guest

A marzo arriverà in Italia il progetto itinerante e sempre mutevole del musicista giapponese ex-frontman dei tedeschi CAN, Damo Suzuki’s Network. Ad accompagnarlo per l’occasione, oltre ai quattro pesi massimi del panorama rock nostrano che lo accompagneranno in ogni data, sul palco si alterneranno tanti altri ospiti diversi.

Ai già annunciati Roberto Dellera (Afterhours – The Winstons), IOSONOUNCANE, Emanuele Reverberi (Giardini di Mirò), Andrea Appino (The Zen Circus), Ufo (The Zen Circus), Motta, Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) si aggiungono Rordrigo D’Erasmo (Afterhours), Enrico Gabrielli (Calibro35, The Winstons) e Fabio Rondanini (Afterhours, I Hate My Village).

DAMO SUZUKI’S Network

4 marzo 2020 – Milano – Circolo Ohibò

5 marzo 2020 – Torino – Circolo della musica

6 marzo 2020 – Ravenna – Bronson

7 marzo 2020 – Pisa – Lumiere

8 marzo 2020 – Roma – Monk

formazione:

Damo Suzuki – Voce

Xabier Iriondo (Afterhours) – chitarra, mahai metak, taisho koto

Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) – chitarra, elettronica

Enrico Molteni (Tre Allegri Ragazzi Morti) – basso

Karim Qqru (Zen Circus) – batteria

Il Damo Suzuki’s Network è un progetto nato nel 1998 per volere del cantante e chitarrista giapponese Damo Suzuki, ex-cantante della storica band Can. La natura del progetto rispecchia quella del suo fondatore: Damo è un giramondo in continuo movimento, uno sperimentatore e un improvvisatore, e così anche il Damo Suzuki’s Network che, mirando a coinvolgere di volta in volta i musicisti più validi del paese in cui approda, si rimodella in continuazione, senza seguire uno schema ben preciso, ma adattandosi al contesto sperimentando e improvvisando.