CORONA VIRUS: tutti i concerti annullati fino all’8 Marzo (in aggiornamento)

Nuovo decreto del governo, che blocca per un’ulteriore settimana gli eventi in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, compresi concerti e instore. Il provvedimento, per il momento, sarà valido fino a domenica 8 marzo compresa.

Ecco la nuova lista degli eventi purtroppo cancellati / rinviati:

STARSET @ Milano

In ottemperanza al DPCM del 1 marzo in materia di Covid-19 (Coronavirus), comunichiamo che il concerto degli STARSET previsto per il 02.03.2020 all’Alcatraz – Milano è annullato.

NEGRITA @ Verona

In ottemperanza al DPCM del 1 marzo in materia di Covid-19 (Coronavirus), comunichiamo che il concerto dei NEGRITA previsto per il 02.03.2020 a Verona è annullato.

PRINCESS NOKIA @ Milano

Siamo molto dispiaciuti di dover annunciare che a causa dell’ordinanza per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, il concerto del 3 marzo di Princess Nokia in Santeria Toscana 31 non ci sarà. Stiamo lavorando al recupero della data: non appena avremo notizie, ve ne daremo comunicazione immediata.

SUBSONICA

Cari terrestri per motivi che in questi giorni non sfuggono a nessuno, ci è stato ufficialmente comunicato che slitteranno le prime 3 date del “Microchip Temporale Club Tour”, e altre due di conseguenza. Siamo rimasti anche noi, come voi, in attesa fino all’ultimo. Ovviamente i biglietti acquistati saranno validi per le nuove date visibili qui sotto.

Restano confermate tutte le altre tappe del tour, salvo sviluppi che non dipendono da noi e che saranno comunicati per tempo. Ci dispiace molto ridurci a comunicazioni last minute, ma abbiamo preferito notizie certe a quella che sarebbe stata una giostra di conferme e smentite.

5 marzo ➡ 2 aprile @ Padova | Hall

6 marzo ➡ 17 aprile @ Nonantola (MO) | Vox Club

7 marzo ➡ 4 aprile @ Trezzo Sull’Adda (MI) | Live Club

28 marzo ➡ 10 aprile @ Pordenone | Fiera, Padiglione 5

4 aprile ➡ 18 aprile @ Marghera (VE) | Centro Sociale Rivolta

WILLIE PEYOTE

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Magellano Concerti è costretta a rinviare le date di Milano e Bologna del tour di Willie Peyote, previste per il 4, 5, 7 e 8 marzo.

Queste le nuove date, che sostituiscono le precedenti:

06 e 07 aprile @ Alcatraz, Milano

14 e 15 aprile @ Estragon, Bologna

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date:

Biglietti del 4 marzo validi per il 6 aprile all’Alcatraz

Biglietti del 5 marzo validi per il 7 aprile all’Alcatraz

Biglietti del 7 marzo validi per il 14 aprile all’Estragon

Biglietti dell’8 marzo validi per il 15 aprile all’Estragon

Le tappe di Roma e Firenze, previste rispettivamente il 12 marzo e il 13 marzo rimangono invariate.

NEW YEARS DAY @ Milano

Siamo dispiaciuti di annunciare che, per questioni fuori dal nostro controllo, i New Years Day hanno optato per cancellare la loro esibizione prevista per l’8 marzo al Legend di Milano.

Potrete ottenere un rimborso per il vostro biglietto tramite i canali di vendita fisici e online che avete utilizzato per effettuare l’acquisto. Nel contempo, ecco un messaggio da parte di Ash Costello. «Siamo davvero, davvero dispiaciuti di essere arrivati fin qui e dover cancellare il nostro viaggio in Italia; oltre a essere un concerto che non vedevamo l’ora arrivasse, è anche la mia patria. Ma per ora dobbiamo purtroppo cancellare lo show e pianificarne uno nuovo al più presto, e speriamo che tutti i nostri fan italiani non siano troppo rattristati ma, più importantemente, al sicuro e in salute! Il nostro affetto è con voi».

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GEMITAIZ & MADMAN

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, a pochi giorni dal tanto atteso SCATOLA NERA LIVE di GEMITAIZ & MADMAN, Magellano Concerti, insieme a Tanta Roba Label e Shining Production, è costretta a rinviare il tour, la cui partenza era prevista il 7 marzo da Rimini.

Queste le nuove date, che sostituiscono le precedenti, per poter finalmente rivedere il power duo del rap italiano su alcuni dei palchi più importanti d’Italia:

9 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

15 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

18 APRILE – PALAPARTENOPE – NAPOLI

24 APRILE – TEATRO DELLA CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

29 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE

Il 9 marzo sarà comunicata la nuova data di Rimini, inizialmente prevista il 7 marzo.

In seguito allo spostamento del tour di GEMITAIZ & MADMAN confermiamo che i biglietti rimarranno validi per le nuove date.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

In queste giornate assurde ci siamo chiesti cosa sia, davvero, un concerto dei Fask: un luogo in cui le persone non hanno paura di toccarsi, di sudare, di abbracciarsi, di urlare e riprendere fiato uno di fianco all’altro. Un posto dove stare vicini e sentirsi parte di qualcosa che non si riesce a descrivere ma che profuma d’appartenenza. Una parentesi di felicità intensa che ci slega, almeno per qualche ora, dal peso della realtà. Non è quindi in questo clima che vogliamo vedervi, non è questa la situazione giusta per affrontare dei concerti così importanti per noi.

Abbiamo quindi preso la decisione di rimandare le date di marzo.

Esatto, rimanderemo 𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗘 𝗗𝗔𝗧𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢.

Lasceremo che tutto questo malessere si attenui, che quest’ansia collettiva si plachi e dai primi di Aprile saliremo su quei palchi nel modo in cui deve essere fatto, nel modo in cui sogniamo di farlo, nel modo in cui possiate davvero capire perché suoniamo con tutto noi stessi da 10 anni.

I biglietti acquistati rimarranno ovviamente validi per le nuove date. Sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto tramite le biglietterie on line attraverso cui è stato acquistato, con tempi e modalità definite dalle biglietterie stesse.

PROCOL HARUM

Musical Box Promotion 2.0 comunica che, in ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, il tour in Italia dei Procol Harum è stato rinviato.

Queste le nuove date: mercoledì 6 maggio al Gran Teatro Morato di Brescia, venerdì 8 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, sabato 9 maggio al Phenomenon di Fontaneto D’Agogna (NO). Tre occasioni imperdibili per ascoltare un concerto di grande qualità e di intensa capacità interpretativa da parte di Gary Brooker e dei suoi musicisti!

6 MAGGIO 2020 – BRESCIA

8 MAGGIO 2020 – PADOVA

9 MAGGIO 2020 – FONTANETO / NOVARA

NADA

In seguito alle ordinanze precauzionali relative al Coronavirus emanate in alcune regioni, si comunica che il concerto di NADA previsto per il 29 Febbraio 2020 presso l’Auditorium di Milano è spostato al 04 maggio 2020: la location resterà la medesima. I biglietti precedentemente acquistati restano dunque validi per la nuova data.

Il concerto previsto per il 5 marzo al Teatro Puccini è, invece, rimandato a data da destinarsi.

29/02 Milano – Auditorium di Milano

05/03 Firenze – Teatro Puccini *RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI

30/03 Roma – Teatro Argentina

04/05 Milano – Auditorium di Milano *RECUPERO DATA del 29/02

DARDUST

Come in un film Dardust è il primo a portare una vera e propria pioggia e il vento all’interno di un club. È così che dopo il successo e lo stupore della data zero del tour al TPO di Bologna, il tour continua ma con qualche piccolo cambiamento: considerate le ultime vicissitudini relative al coronavirus, le date sono rischedulate come segue:

27 febbraio – Spazio Rossellini – Roma RIMANDATA

5 marzo – Magazzini Generali – Milano RIMANDATA

6 marzo – Hiroshima Mon Amour – Torino RIMANDATA

8 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino NUOVA DATA

9 aprile – Magazzini Generali – Milano NUOVA DATA

15 aprile – Spazio Rossellini – Roma NUOVA DATA

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date

BRUNORI SAS

Date le recenti disposizioni governative, Vivo Concerti comunica che il tour di Brunori Sas subirà alcune modifiche di calendario.

Sabato 29 febbraio 2020 || DATA ZERO – Vigevano (PV) @ PalaSport – CANCELLATA

Sabato 21 marzo 20202 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Martedì 24 marzo 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 28 marzo 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 || Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 7 aprile 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – NUOVA DATA

Mercoledì 15 aprile 2020 || Torino @ Pala Alpitour – NUOVA DATA

Venerdì 17 aprile 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Domenica 19 aprile 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent – NUOVA DATA

Per le date riprogrammate i biglietti già acquistati rimangono validi.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – rinviato il tour

A seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, è con grande rammarico che BPM CONCERTI e TRIDENT MUSIC si trovano costrette a rinviare tutto il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per febbraio e marzo 2020, rimanendo in attesa di prossimi sviluppi ed ulteriori disposizioni per fissare le nuove date.

È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Le nuove date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date.