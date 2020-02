CORONA VIRUS: tutti i concerti annullati fino al 1° Marzo (in aggiornamento)

Dopo le università e le scuole anche il mondo musicale si ferma. Come deciso dalle autorità, in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia gli eventi pubblici, compresi concerti e instore, sono annullati e/o rimandati a data da destinarsi. Il provvedimento, per il momento, sarà valido fino a domenica 1 marzo compresa.

Ecco i comunicati delle agenzie:

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – rinviato il tour

A seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, è con grande rammarico che BPM CONCERTI e TRIDENT MUSIC si trovano costrette a rinviare tutto il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per febbraio e marzo 2020, rimanendo in attesa di prossimi sviluppi ed ulteriori disposizioni per fissare le nuove date.

È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Le nuove date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date.

TYCHO (Milano e Bologna) e ALGIERS (a Milano)

In questi giorni molte città, fra cui Milano e Bologna, stanno sospendendo tutte le attività pubbliche allo scopo di contenere e controllare l’epidemia di Coronavirus. Di conseguenza, anche alcuni degli eventi organizzati da DNA concerti stanno subendo cancellazioni. Siamo davvero dispiaciuti di comunicare che le due date di Tycho del 27 e 28 febbraio al Fabrique Milano e all’Estragon Club di Bologna, e la data degli Algiers al Circolo Ohibò di Milano del 27 febbraio sono annullate in osservanza alle disposizioni vigenti.

PFM canta De André – Anniversary

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, PFM, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio di 3 concerti del tour “PFM canta De André – Anniversary” nelle seguenti date:

Brescia – la data del 24 Febbraio è rinviata al 22 Maggio;

Padova – la data del 27 Febbraio è rinviata al 24 Maggio;

Milano – la data del 25 Febbraio sarà rinviata a data che comunicheremo al più presto.

I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.

CROSSFAITH – 24 febbraio @ Milano

Siamo rammaricati di dover comunicare che, analogamente alle disposizioni stabilite dall’ultima ordinanza rilasciata dalla Regione Lombardia, l’unica data italiana dei Crossfaith, prevista per lunedì 24 febbraio al Legend di Milano, è da considerarsi cancellata.

MABEL – 24 febbraio @ Milano

Siamo spiacenti di comunicare che, in ottemperanza con l’ordinanza emessa oggi dalla Regione Lombardia, lo show di Mabel previsto per stasera ai Magazzini Generali di Milano non avrà luogo. L’organizzazione e il management dell’Artista rispettano pienamente la decisione delle autorità locali e stanno adesso valutando la possibilità di recuperare lo show nelle prossime settimane. I possessori di biglietto per il concerto potranno chiederne il rimborso, a breve verrà emessa una nuova comunicazione riguardo il possibile recupero del concerto.

GENERIC ANIMAL – 26 Febbraio @ Milano

In ottemperanza all’ordinanza emanata in data 23 febbraio 2020, siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Generic Animal, previsto per il 26 febbraio in Santeria Toscana 31 di Milano, è rimandato a venerdì 20 marzo.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, chi invece volesse chiedere il rimborso può farlo entro e non oltre il 13 marzo, presso il circuito ufficiale Mailticket.

HUNDRETH – 26 febbraio @ Mezzago (MB)

Il gruppo americano si sarebbe dovuto esibire presso il Bloom di Mezzago il prossimo 26 febbraio ma, per via dell’ordinanza emanata dal governatore della Lombardia, sono venute a mancare le condizioni ottimali per il mantenimento della data. Tutte le prevendite saranno rimborsabili presto i punti di vendita tramite quali sia stato effettuato l’acquisto, online o cartaceo. Siamo già in contatto con la band ed il suo management per organizzare un nuovo concerto e speriamo di darvene notizia quanto prima possibile.

KETAMA126 – dal vivo Milano e Bologna

A seguito delle ordinanze firmate in Lombardia e in Emilia Romagna siamo costretti a sospendere i concerti di Ketama126 in programma all’Alcatraz di Milano giovedì, 27 febbraio 2020 e quello di Bologna in programma all’Estragon il 29 febbraio 2020. È una misura cautelativa valida, salvo rettifiche, fino al 1° marzo 2020.

VERTIGO / NEGRITA

In ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali in materia di Covid-19 (Coronavirus) emesse dalle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, comunichiamo la sospensione dei concerti previsti nelle predette regioni fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. Le date in oggetto comprendono i concerti di Negrita a Bologna, Milano e Modena. Per adesso il concerto degli STARSET del 2 Marzo resta confermato.

Seguiranno ulteriori informazioni per ogni singolo concerto e/o tour attraverso i nostri canali.

ANTONELLO VENDITTI – 29 febbraio @ Jesolo

Il concerto di Antonello Venditti al PalaInvent di Jesolo, originariamente previsto per il 29 febbraio, in seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, redatta d’intesa con il presidente della Regione Veneto per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus, verrà straordinariamente recuperato il prossimo venerdì 20 marzo, sempre al PalaInvent di Jesolo, sempre con inizio alle 21.00. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. Vista l’eccezionalità delle motivazioni che hanno causato lo slittamento dello spettacolo e l’ingente sforzo sostenuto dagli organizzatori per poter recuperare e non perdere un evento molto atteso da mesi, non saranno attivati rimborsi per i biglietti già acquistati.

SEEYOUSOUND TORINO Music Film Festival

A tre giorni dall’inizio della VI edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, l’Associazione Seeyousound, organizzatrice del festival, è costretta a comunicare la sospensione della manifestazione, inizialmente prevista al Cinema Massimo MNC di Torino fino a domenica 1 marzo 2020. L’“Ordinanza contingibile e urgente n. 1” emessa in data 23 febbraio 2020 dal Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte in materia di “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” impone la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa”. Aggiornamenti su eventuali riprese della programmazione saranno rese note non appena disponibili.

ZED LIVE!

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, comunichiamo il rinvio dei seguenti spettacoli e concerti:

Alice in Wonderland previsto il 23 febbraio presso Gran Teatro Morato di Brescia, è rinviato al 10 marzo 2020.

PFM canta De André, previsti il 24 e il 27 febbraio, sono rinviati a Brescia il 22 maggio 2020 e a Padova il 24 maggio 2020.

Giuseppe Giacobazzi “Noi – Mille volti e una bugia” previsto il 28 febbraio al Gran Teatro Morato di Brescia, è rinviato all’8 maggio 2020.

Angelo Branduardi previsto il 29 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova, è rinviato al 18 aprile 2020.

Pinguini Tattici Nucleari previsti il 2 marzo alla Kioene Arena di Padova e il 14 marzo al PalaGeorge di Montichiari, sono rinviati a data da destinarsi.

I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.