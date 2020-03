CORONA VIRUS: elenco di tutti i concerti rinviati e annullati

A seguito delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate su scala mondiale, molti tour di artisti nazionali e internazionali stanno subendo rinvii e annullamenti.

I concerti rinviati

Di seguiamo pubblichiamo le nuove date confermate dei concerti.

DUA LIPA

10 Febbraio 2021 – MILANO – Mediolanum Forum

NAMELESS MUSIC FESTIVAL

A seguito dei recenti sviluppi NAMELESS MUSIC FESTIVAL ha deciso di rimandare il suo svolgimento all’ultima settimana di agosto, una scelta difficile ma necessaria per garantire la sicurezza di tutti.

L’ottava edizione del festival si svolgerà dal 27 al 30 di agosto 2020 ad Annone Brianza (Lecco). I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date mentre chi non potrà partecipare riceverà un biglietto per l’edizione 2021.

ERIC CLAPTON

26 Maggio 2021 – MILANO, Mediolanum Forum

28 Maggio 2021 – BOLOGNA, Unipol Arena

SUBSONICA

Il tour nei club partirà il 14 Ottobre da Firenze, a questo link trovate le nuove date.

BRUNORI SAS

Il tour nei palazzetti partirà il 14 Novembre da Reggio Calabria, a questo link trovate le nuove date.

FAT FREDDY’S DROP

Lun 18 Maggio 2020 – BOLOGNA – Estragon

Dom 17 Maggio 2020 – MILANO – Alcatraz

THE SISTERS OF MERCY

Mer 16 Settembre 2020 – MILANO – Alcatraz

VAN DER GRAAF GENERATOR

Dom 6 Settembre 2020 – GENOVA – Politeama Genovese

Ven 4 Settembre 2020 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

Gio 8 Ottobre 2020 – BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

Dom 11 Ottobre 2020 – MILANO – Auditorium

Ven 9 Ottobre 2020 – PADOVA – Gran Teatro Geox

IAMX

Gio 22 Ottobre 2020 – MILANO – Spazio Teatro 89

I concerti annullati

Di seguiamo pubblichiamo le date ANNULLATE dei concerti per cui non è previsto un recupero immediato.

HYUKOH

Martedì 28 Aprile 2020 – Milano, Alcatraz – Annullato

THE MISSION

21 e 22 Marzo 2020 – MILANO – Legend Club RINVIATO (data in via di conferma)

ERIC STECKEL

Sab 28 Marzo 2020 – CHIARI (BS) – Auditorium Toscanini RINVIATO (data in via di conferma)

PENTATONIX

Lun 30 Marzo 2020 – MILANO – Alcatraz RINVIATO (data in via di conferma)

CITY OF THE SUN

Mar 5 Maggio 2020 – MILANO – Serraglio RINVIATO (data in via di conferma)

Mer 6 Maggio 2020 – BOLOGNA – Locomotiv Club RINVIATO (data in via di conferma)

Foto di Annita Fanizza