CAT POWER a giugno in concerto a Roma e Sesto al Reghena (Pordenone)

Poche voci al mondo sono così profondamente radicate nell’indie-rock americano come quella di Chan Marshall, in arte Cat Power, il cui profondo song-writing dark-folk è immediatamente riconoscibile. Con oltre venticinque anni di onorata carriera musicale, Cat Power è tra le artiste e produttrici più rispettate ed influenti.

CAT POWER

lunedì 15 giugno – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

giovedì 18 giugno – SESTO AL REGHENA (PN) – SEXTO’NPLUGGED FESTIVAL

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/catpower2020

Il decimo album di studio, ‘Wanderer’, pubblicato ad ottobre 2018, rimane, ad oggi, il suo lavoro più personale: “Le 11 tracce di ‘Wanderer’ raccontano quello che è stato il mio viaggio fino a qui”, afferma Chan. “Come ho vissuto la mia vita, vagando di città in città con la mia chitarra, per raccontare la mia storia, nel massimo rispetto di tutti quelli che, prima di me, lo avevano già fatto. I cantanti folk e quelli blues, e anche tutti gli altri, in realtà. Tutti hanno viaggiato, e io mi sento fortunatissima ad aver avuto la possibilità di fare lo stesso”.

Cantautrice statunitense, Cat Power, è tra le voci più importanti del nuovo cantautorato americano al femminile. Classe 1972, il suo talento compositivo – intimista e minimale – e la sua musica hanno subìto nel corso degli anni un’evoluzione costante, passando dal dark-folk al rock, al gospel, al country-blues e soul, fino a ritmi elettronici e funky.

Con dieci dischi di studio e tre EP, Marshall considera ‘Wanderer’ “una rinascita”, ed è esattamente ciò che trasmette questo carismatico ed ambizioso album, un deciso punto di rottura già anticipato dal precedente ‘Sun’. Mentre ‘Moon Pix’ (1998) era centrato sull’estremo isolamento per sopravvivere ad un’enorme lotta, in ‘Sun’ ciò che traspare è “non guardare indietro, rialzarsi ed andare avanti con fiducia verso il proprio futuro, con forza e realizzazione”. E se ‘Sun’ getta le basi per una rinascita, ‘Wanderer’ ne è la conferma!

CAT POWER

lunedì 15 giugno – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Viale Pietro de Coubertin, 30

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/catpower2020

prezzo del biglietto: 20 € + d.p.

giovedì 18 giugno – SESTO AL REGHENA (PN) – SEXTO’NPLUGGED FESTIVAL

Piazza Castello

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/catpower2020

prezzo del biglietto: 25 € + d.p.