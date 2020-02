CARL BRAVE: a settembre due concerti unici a Roma e Milano

CARL BRAVE torna live con due grandi eventi unici: l’1 settembre sarà a Milano per l’Urban Park e il 4 settembre a Roma, al Roma Sound Festival.

Reduce da un anno eccezionale che l’ha visto a marzo nei teatri d’Italia, tour andato sold out in tutte le tappe, e in estate impegnato in una lunga tournée nei principali Festival tra i quali lo straordinario successo del live a Rock in Roma, il Producer romano è tornato il 22 gennaio con un nuovo singolo “Che Poi” che anticipa il nuovo album e un nuovo videoclip che ha visto la partecipazione eccezionale di Carlo Verdone.

Carl Brave non raccoglie soltanto il consenso del pubblico dei live, in poco tempo ha pubblicato canzoni diventate manifesti per le nuove generazioni e non solo facendo incetta di premi discografici, il precedente disco “Notti brave” è certificato Disco di Platino, “Polaroid” è Doppio Platino, inoltre vanta ben 9 Platini, 4 Dischi d’Oro e milioni di visualizzazioni per i suoi brani.

A settembre tornerà a far cantare il suo pubblico come headliner di due nuovi importanti Festival: l’Urban Park di Milano, che si terrà al Parco Esposizioni Novegro, e il Roma Sound Festival, che sarà invece nella familiare location dell’Ippodromo delle Capannelle.

Foto di Giulia Manfieri