CANOVA: a ottobre in concerto a Firenze, Bologna, Roma e Treviso

Quattro date, quattro occasioni in autunno 2020 per vedere live i CANOVA e poter cantare insieme a loro Manzarek, Vita Sociale, Santamaria, Threesome, Per Te, Goodbye Goodbye, brani che sono ormai pietre miliari e colonna sonora del nuovo pop italiano, oltre chiaramente al nuovo album di prossima uscita!

CANOVA

Questi gli appuntamenti imperdibili de IL TOUR DEL DISCO NUOVO 2020:

2 OTTOBRE – FIRENZE – FLOG

9 OTTOBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV

16 OTTOBRE – ROMA – MONK

23 OTTOBRE – RONCADE (TV) – NEW AGE

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/canova2020

Nell’attesa, i Canova ci hanno già regalato alcuni assaggi del loro terzo attesissimo album. È uscito il 21 febbraio il video di MUSICA DI OGGI (Maciste Dischi/Artist First), nuovo brano scritto da Matteo Mobrici e prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli.

Prodotto da A thing by e diretto da Olmo Parenti e Marco Zannon, nel videoclip il frontman dei Canova canta attraverso le più grandi figure politiche e religiose della storia, facendo diventare la canzone un discorso alla nazione. Un video satirico quanto la canzone stessa che, tramite l’elemento comico del fotomontaggio, spinge chi guarda a riflettere sull’importanza di quello che ascoltiamo: ciò che la musica racconta deve essere la rivoluzione che giacche e cravatte al telegiornale non vogliono che accada.

Il brano è arrivato dopo LENTO VIOLENTO, nato dal sarcasmo di Matteo Mobrici e la stravaganza della produzione di MACE e Venerus. Il singolo è stato accompagnato da un videoclip diretto da bendo. Sara Mondello nelle vesti della compagna di Matteo e un cameo dei produttori del brano MACE e Venerus, Lento Violento è un video che racconta la lentezza nella sua accezione più quotidiana. Lento Violento altro non vuole essere che un manifesto della pigrizia, spesso vista negativamente ma che forse ognuno di noi sogna di potersi concedere.

Il 21 ottobre 2016 è uscito Avete Ragione Tutti (Maciste Dischi) album ormai di culto per gli appassionati del nuovo pop italiano nonché uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni, che regala al progetto un’importante visibilità e raccoglie numerosi riconoscimenti di pubblico e critica, un tour quasi tutto sold out di oltre cento concerti, un disco d’oro per il singolo Vita Sociale e numerosi passaggi radiofonici sui principali network italiani. A marzo 2019 i Canova tornano con Vivi per sempre (Maciste Dischi/Artist First) secondo disco di inediti e con un lungo tour nei principali club italiani. Goodbye Goodbye nel mese di marzo è uno dei pezzi più suonati da alcune delle principali emittenti radiofoniche e “Vivi per sempre” viene certificato da Fimi/GfK Italia come il vinile più venduto in Italia nella settimana della sua uscita (1 marzo 2019).

