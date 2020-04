BUSH: rinviato il tour europeo (e quindi i concerti di giugno a Milano e Padova)

I BUSH hanno annunciato il rinvio dell’intero tour europeo previsto per quest’estate:

As we’re sure you’re aware due to the current ongoing situation with the Coronavirus we will be postponing our European summer tour until it is safe to do so. Hold on to your tickets as they will be valid for the new dates, which will be announced soon. Stay safe, and we’ll see you as soon as we can.

Radar Concerti, organizzatori dei concerti italiani di Milano e Padova, ha comunicato:

Siamo spiacenti di comunicare che – a causa dell’attuale emergenza sanitaria legata al covid-19 – lo show è posticipato. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data che annunceremo molto presto.

BUSH

20.06 – Milano – Magazzini Generali – data rinviata

21.06 – Padova – Hall – data rinviata

La storica grunge band multi platino inglese pubblicherà a maggio il nuovo album “The Kingdom”, anticipato dal singolo “Flowers On A Grave” co-prodotto da Gavin Rossdale e Erik Ron.