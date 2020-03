BUSH a giugno in concerto a Padova e Milano

I BUSH saranno in tour in Italia con RADAR CONCERTI per presentare il nuovo disco dal vivo per due appuntamenti da non perdere.

BUSH

sabato 20 giugno 2020 – Magazzini Generali – Milano

domenica 21 giugno 2020 – Hall – Padova

La rock band inglese multi-platino, pubblica oggi il nuovo singolo “Flowers on a grave”, co-prodotto da Gavin Rossdale e Erik Ron, e annuncia l’uscita dell’album The Kingdom, atteso per Maggio 2020, via BMG.

“Flowers on a grave” è stato preceduto dall’inedito “Bullet Holes”,prodotto da Tyler Bates, rilasciato a maggio del 2019, singolo contenuto nella colonna sonora del film John Wick 3 – Parabellum, il terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves.

Pubblicato nel 1994 e contenente i successi “Glycerine,” “Comedown” and “Machinehead,” l’album dei BUSH Sixteen Stone è stato 6 volte disco di platino ed è stato inserito da Rolling Stone nella lista “1994: The 40 Best Records From Mainstream Alternative’s Greatest Year”.

BUSH

sabato 20 giugno 2020 – Magazzini Generali – Milano

Prevendite: https://link.dice.fm/iy0gZg1Mw4

domenica 21 giugno 2020 – Hall – Padova

Prevendite: https://link.dice.fm/0PqK8KnPw4