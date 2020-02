BUGO: in partenza il 5 marzo da Torino il nuovo tour “Bugo Live 2020”

In seguito all’elevata richiesta di biglietti per il nuovo tour di Bugo, il concerto milanese inizialmente previsto al Serraglio è stato spostato all’Alcatraz (Via Valtellina, 25 – Milano) nella medesima data, venerdì 20 Marzo 2020. I biglietti già acquistati per il concerto al Serraglio rimangono validi, mentre i nuovi tagliandi sono già disponibili.

20 anni di carriera e 10 album: l’ultimo nato, che la regola vuole sia il più bello, ha visto la luce Venerdì 7 Febbraio. Ha già un Santo protettore: quel Sanremo che tenendo a battesimo SINCERO ha tracciato il nuovo percorso artistico di BUGO che racconta il nuovo CRISTIAN BUGATTI attraverso 9 canzoni, le quali, insieme allo storico repertorio, saranno le protagoniste del

BUGO Live 2020

05/03 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

06/03 PORDENONE – CAPITOL

07/03 MADONNA DELL’ALBERO (RA) – BRONSON CLUB

20/03 MILANO – ALCATRAZ (NUOVA LOCATION)

26/03 ROMA – LARGO VENUE

27/03 BOLOGNA – ESTRAGON CLUB

31/03 BOLZANO – TEATRO CRISTALLO

04/04 LIVORNO – THE CAGE

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/bugo2020

Sul palco insieme a Bugo:

Simone Bertolotti – tastiere

Donald Renda – batteria

Max Gelsi – basso

Marco Montanari – chitarra

L’album CRISTIAN BUGATTI di BUGO da Venerdì 7 Febbraio in tutti gli store fisici e digitali.

– Una produzione Mescal

– Produzione Artistica e Arrangiamenti: Simone Bertolotti e Andrea Bonomo

– Registrato e mixato al WhiteStudio 2.0 (Milano) da Simone Bertolotti a parte Sincero – Mixato al Pinaxa Studio (Milano) da Pino “Pinaxa” Pischetola

– Masterizzato all’Eleven Mastering da Andrea “Bernie” De Bernardi