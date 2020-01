BRIAN FALLON: la voce dei The Gaslight Anthem in concerto il 5 maggio a Milano

Dopo la data milanese sold out a febbraio 2019, Brian Fallon torna in Italia accompagnato dai The Howling Weather per un live che si terrà martedì 5 maggio 2020 al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/brianfallon2020

Lo show italiano è solo uno dei 25 che vanno a formare il tour europeo, durante il quale Brian Fallon and The Howling Weather suoneranno il nuovo album, al quale il cantautore sta attualmente lavorando e che uscirà nel 2020, a due anni di distanza dall’ultimo album. Nel 2018 è stato infatti pubblicato Sleepwalkers (Island / Virgin EMI), che Fallon ha portato in giro per l’Europa e per il mondo sia attraverso i più grandi festival estivi sia attraverso un tour più intimo di concerti acustici, che ha incluso l’Italia con un live sold out alla Santeria Social Club di Milano. Il suo live è un’ottima occasione per ripercorrere le tappe più significative della sua carriera, con un occhio di riguardo sempre nei confronti della sua esperienza con i The Gaslight Anthem.

Brian Fallon nasce come cantante e chitarrista dei The Gaslight Anthem, oltre a cimentarsi in altri progetti come The Horrible Crowes e Molly & The Zombies. Nel 2016 pubblica il suo primo disco da solista, Painkillers, apprezzato dalla critica. La popolare rivista MOJO ha infatti affermato: “Painkillers rivela che Fallon teneva con sé le sue canzoni migliori”; mentre Kerrang! lo ha definito “un fantastico ritorno alle radici rock and roll di Fallon”. Il cantautore vanta un’incredibile vicinanza a Bruce Springsteen. Fallon è infatti un “man from Jersey”, un figlio delle canzoni e dei personaggi raccontati da Springsteen, dai quali trae ispirazioni per formare il proprio percorso artistico.

BRIAN FALLON and the HOWLING WEATHER

support: JESSE MALIN e CHRIS FARREN

Martedì 5 Maggio 2020 – MILANO

Segrate (Milano), Circolo Magnolia – Via Circonvallazione Idroscalo, 41

Ingresso consentito solo ai possessori di tessera ARCI

Posto unico € 25,00 + prev

Originario di New York, in trent’anni di carriera Jesse Malin ha pubblicato dischi sia come voce delle band hardcore Heart Attack e D Generation sia come solista, collaborando con Bruce Springsteen, Ryan Adams e molti altri. Il suo ultimo album è Sunset Kids, uscito ad agosto 2019 per Wicked Cool Records e che vede come ospiti Lucinda Williams e Billie Joe Armstrong.

Arriva invece dalla Florida Chris Farren, che dopo aver militato in Fake Problems e Antartctigo Vespucci ha lanciato lo scorso ottobre Born Hot, il suo album solista per Polyvinyl Records.