BON IVER: riprogrammato il concerto a Milano, dal vivo il 12 novembre 2021

La data italiana dei Bon Iver è rimandata: il concerto programmato per il 9 novembre 2020 è rimandato di un anno e va al 2021, una decisione presa per consentire a tutti di godersi un evento unico e meraviglioso come l’unica esibizione nel nostro paese di uno dei progetti musicali più significativi del millennio in corso.

BON IVER

12 novembre 2021 – MILANO

@ Mediolanum Forum

La location è la stessa, i biglietti già acquistati sono sempre validi, e per chi volesse acquistarli ora si trovano a questo link > http://bit.ly/boniver20

Prezzi:

Tribuna Parterre € 58,50

I Anello Tribuna Gold € 52,75

I Anello € 47,00

II Anello Centrale € 41,25

II Anello Laterale € 35,50

I Anello Laterale Visibilita’ Limitata € 47,00

II Anello Laterale Visibilita’ Limitata € 35,50

Parterre in Piedi on disponibile