BON IVER in concerto il 9 novembre a Milano

Non sarà necessario aspettare 7 anni come l’ultima volta, tanto era stata la distanza tra un live e l’altro.

Sei mesi dopo l’incredibile concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona che ha registrato il tutto esaurito a luglio, Bon Iver annuncia una nuova e unica data in Italia: il 9 novembre a Milano. Sarà il Mediolanum Forum di Assago a ospitare le note indie folk della creatura artistica di Justin Vernon, che dal freddo Wisconsin ha conquistato il mondo con le sue melodie mitologiche e primordiali.

Un sospiro di sollievo per tutti i fan italiani, che avevano visto l’Italia fuori dalle date europee di primavera annunciate a settembre. Una ventata di gioia per tutti coloro che aspettavano di ascoltare dal vivo i, i l’ultimo disco uscito ad agosto (sempre con l’indipendente etichetta Jagjaguwar) e candidato a tre Grammy (due Bon Iver li aveva già portati a casa nel 2012).

BON IVER

DATA UNICA IN ITALIA IN AUTUNNO

9 Novembre 2020 – Milano

Mediolanum Forum

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/boniver20 dalle 10 di venerdi 24 gennaio

PREZZI:

Tribuna A numerata: 51 euro + d.p.

Tribuna gold numerata: 46 euro + d.p.

Anello B: 41 euro + d.p.

Anello C frontale: 36 euro + d.p.

Anello C: 31 euro + d.p.

Parterre in piedi: 41 euro + d.p.

Il 9 novembre, Justin e Bon Iver riempiranno il Mediolanun Forum di Assago con la bellezza cristallina della loro musica.