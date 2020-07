BJÖRK ORKESTRAL: 3 concerti ad agosto in Islanda, in livestreaming

Björk ha annunciato oggi tre special matinee performances con Iceland Airwaves, una serie di appuntamenti live streaming per raccogliere fondi per le associazioni di supporto alle donne di tutto il mondo. Con l’Islanda che ora riapre dopo la pandemia di COVID-19, gli show potranno svolgersi con il pubblico presso la Reykjavík’s Harpa Hall il 9, 15 e 23 agosto.

I tre concerti saranno una celebrazione dei musicisti islandesi con cui Björk ha lavorato in tutti questi anni; ciascuna serata vedrà l’artista collaborare con oltre cento musicisti islandesi, tra i tre gruppi che hanno composto una parte importante nella creazione della sua discografia.

Ogni concerto avrà diverse scalette, con gli arrangiamenti strumentali di Björk suonati dalla Icelandic Symphony Orchestra, dal Flute Septet Viibra, dal Hamrahlíð Choir e da ospiti speciali, senza elettronica.

La performance raccoglierà fondi per Kvennaathvarfid, associazione che supporta donne e immigrati di diverse origini in Islanda.

Björk – Live from Reykjavík

Sunday 9th August – ore 19.00 italiane

björk with

Hamrahlið Choir,

conductor Þorgerður Ingólfsdóttir,

Bergur Þórisson, organ

Saturday 15th August – ore 19.00 italiane

björk with

strings from Icelandic Symphony Orchestra,

conductor Bjarni Frímann Bjarnason

Sunday 23rd August – ore 19.00 italiane

björk with

brass from the Icelandic Symphony Orchestra,

flute septet Viibra,

harpist Katie Buckley

pianist Jónas Sen

I biglietti per il livestream sono disponibili su DICE:

Abbonamento 3 concerti – https://link.dice.fm/bjork-orkestral-live-from-reykjavik-iceland

9 Agosto – https://link.dice.fm/rx2YYwqay7

15 Agosto – https://link.dice.fm/HkuJz1tay7

23 Agosto – https://link.dice.fm/78OuMcxay7