BEN HARPER & The Innocent Criminals: il tour viene spostato al 2021 con una nuova data

A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, il tour di Ben Harper & The Innocent Criminals è rimandato al prossimo anno.

Il cantautore californiano ha deciso di riprogrammare per la prossima estate i concerti rinviati quest’anno in seguito all’emergenza Covid19.

Il calendario subisce delle modifiche: tutte le date – tranne Valmontone, ufficialmente annullata – saranno recuperate e si aggiunge un nuovo appuntamento in Abruzzo.

BEN HARPER – Tour 2021

14 Luglio 2021 – Marostica (Vicenza), Piazza Castello

18 Luglio 2021 – Lucca, Piazza Napoleone Lucca Summer Festival

4 Agosto 2021 – Cesena, acieloaperto (Rocca Malatestiana)

5 Agosto 2021 – Pescara, Pescara Jazz & Songs (Teatro Gabriele D’Annunzio)

7 Agosto 2021 – Taormina (ME), Teatro Antico

9 Agosto 2021 – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

11 Agosto 2021 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/benharper2021

Gli spettatori potranno conservare il biglietto già acquistato che rimarrà valido per il concerto del prossimo anno, per tutti coloro che non avevano ancora acquistato il biglietto invece le prevendite riapriranno già da oggi.

Chi avesse acquistato il biglietto per il concerto di Valmontone può rivolgersi al circuito di biglietteria da cui ha effettuato l’acquisto per tutte le indicazioni sui rimborsi.

Foto di Francesco Reffo