BEN HARPER: nuovo concerto il 6 agosto a Valmontone (Roma)

Ben Harper non ha alcuna intenzione di allontanarsi dall’Italia quest’estate: oltre alle già annunciate date di Cesena (sold out!), Brescia, Taormina e Riola Sardo (OR), l’apprezzatissimo cantautore e i suoi Innocent Criminals confermato un ulteriore show al Valmontone Outlet di Valmontone (RM) giovedì 6 agosto.

Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World (Virgin Records) e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale.

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/benharper2020

15 luglio Marostica (VI), Piazza Castello

17 luglio Lucca, Piazza Napoleone + Christone Kingfish Ingram

4 agosto Cesena, Rocca Malatestiana – Acieloaperto SOLD OUT

6 agosto Valmontone (RM), Valmontone Outlet – Area Palco

8 agosto Taormina (ME), Teatro Antico

10 agosto Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

