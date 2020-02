BEN HARPER: al tour estivo si aggiunge un concerto a Cesena

Torna in Italia con appuntamenti di grande prestigio uno dei cantautori più influenti della sua generazione: 5 show italiani per Ben Harper & The Innocent Criminals nell’estate 2020.

Per l’edizione 2020 Lucca Summer Festival è orgoglioso di aver sul suo palco il nuovo fenomeno del blues Internazionale, Christone Kingfish Ingram, che al primo album e a soli 20 anni ha già conquistato pubblico e critica negli USA, scomodando paragoni importanti con leggende come Buddy Guy e Jimi Hendrix. A lui toccherà il compito di aprire la grande serata del 17 Luglio che verrà poi chiusa da Ben Harper & The Innocent Criminals.

BEN HARPER & The Innocent Criminals

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/benharper2020

15 luglio Marostica (Vi), Piazza Castello

17 luglio Lucca, Lucca Summer Festival (guest: Christone Kingfish Ingram)

4 agosto Cesena, Rocca Malatestiana, Acieloaperto

5 agosto Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

8 agosto Taormina (Me), Teatro Antico

10 agosto Riola Sardo, Parco dei Suoni

Dal 1993, anno della loro formazione, gli Innocent Criminals (il percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky) sono stati coinvolti nella maggior parte dei progetti di Ben Harper.