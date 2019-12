BEN HARPER ad Agosto in concerto a Brescia, Taormina (Messina) e Riola Sardo (Oristano)

Ormai affezionato all’Italia, Ben Harper sarà di ritorno insieme ai The Innocent Criminals per tre tappe in location molto particolari. Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World (Virgin Records) e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro.

BEN HARPER

Mercoledì 5 Agosto 2020 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

Sabato 8 Agosto 2020 – Taormina (ME), Teatro Antico

Lunedì 10 Agosto 2020 – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/benharper2020

Apertura prevendite dalle ore 10 di venerdì 20 dicembre

I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale. La sua ultima uscita discografica è Uneven Days, singolo pubblicato lo scorso luglio, poco prima delle sue ultime date in Italia.

La band che lo accompagnerà sul palco e che ha già collaborato con l’artista in moltissime occasioni, i The Innocent Criminals, nasce negli anni ’90 ed è composta dal percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky.

