BELLE AND SEBASTIAN: 25 anni di carriera, in concerto il 25 giugno a Napoli

Noisy Naples ’20 e RADAR Concerti presentano BELLE AND SEBASTIAN. Il gruppo scozzese torna in Italia per una serata imperdibile, un’unica data italiana che celebrerà i 25 anni della loro carriera.

BELLE AND SEBASTIAN

25 giugno 2020 – NAPOLI

Arena Flegrea – Noisy Naples ’20

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/bellesebastian20

25 € inclusi diritti di prevendita

I cieli di Glasgow di metà ‘90s hanno visto la nascita di un gruppo capace di imprimere marcatamente segni di un immaginario musicale e visivo unico, lontano da clamori mediatici ma presenza fissa tra le influenze dello scenario indie-pop contemporaneo. L’ultimo capitolo discografico è Days of the Bagnold Summer, colonna sonora dell’omonimo film.

Il disco è un biglietto di sola andata per tornare alle origini musicali del gruppo, dopo anni che l’avevano visto su binari poco esplorati precedentemente: tra sonorità tenui e atmosfere leggere, l’ultimo album dà più risalto a praterie strumentali che agli interventi vocali, il tutto esaltato dalle rivisitazioni di Get Me Away From Here I’m Dying e I Know Where The Summer Goes. La critica ha esaltato “il ritorno a casa” della band: “Days of the Bagnold Summer showcases the best of Belle And Sebastian as they revisit their classic signature sound.” (The Line Of Best Fit)

I Belle And Sebastian, dopo aver sfiorato l’Italia la scorsa estate con il The Boaty Weekender, il “floating festival and luxury cruise around the Mediterranean” organizzato dalla band, tornano con un appuntamento imperdibile.

Una data unica nel Paese, che festeggerà i 25 anni di uno dei gruppi scozzesi più amati di sempre, nell’Olimpo dell’indie pop internazionale.

BELLE AND SEBASTIAN

25 giugno 2020 – NAPOLI

Arena Flegrea – Noisy Naples ’20

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/bellesebastian20

25 € inclusi diritti di prevendita