ASKING ALEXANDRIA in concerto l’11 Novembre a Milano

In questi tempi duri, Hellfire Booking ed Erocks Production sono felici di darvi una buona notizia: arrivano gli Asking Alexandria!

Carriera impressionante basata sul cambiamento e sull’innovazione, gli Asking Alexandria hanno macinato traguardi su traguardi dalla loro nascita, nel 2008. Da band screamo-metalcore con vocals alternativamente puliti e urlati ad un sound più hard rock con influenze electronicore, gli Asking Alexandria hanno conquistato i palchi di tutto il mondo, guadagnandosi una stregua di fan in ogni dove.

Gli Asking Alexandria passeranno dall’Italia per un’unica data questo novembre: un’occasione da non perdere!

ASKING ALEXANDRIA

Mercoledì 11 NOVEMBRE 2020 – MILANO

@ MAGAZZINI GENERALI

Biglietti a breve in vendita a questo link > http://bit.ly/asking2020

