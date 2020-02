APOCALYPTICA ed EPICA in concerto il 23 Ottobre a Milano

Il momento che molti fan del metal sinfonico aspettavano da tempo: vedere APOCALYPTICA ed EPICA suddividersi il palco per un tour insieme! Non era mai successo prima d’ora e sarà un’unica ed imperdibile occasione per tutti gli amanti del genere.

Due formazioni che in Italia hanno registrato sempre ottimi “SOLD OUT”, hanno unito le forze per un tour che difficilmente dimenticheremo. APOCALYPTICA proseguiranno sull’onda del successo del loro ultimo album “Cell-0” uscito lo scorso gennaio, mentre per EPICA si tratterà del tour del loro nuovo album la cui uscita è prevista a fine estate.

APOCALYPTICA + EPICA

+ special guest: Wheel

23 Ottobre 2020 – MILANO, Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/apoca-epica2020

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €46,00

Inizio concerti: ore 19.00

Apertura porte: ore 18.00