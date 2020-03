ANDERSON PAAK + Little Simz in concerto il 7 Luglio a Lucca

Il cartellone di LSF20 si impreziosisce con una vera e propria perla: l’unica data Italiana di Anderson .Paak. Prima del rapper californiano, il grande ritorno di una delle figure della scena hip-hop più lodate recentemente: Little Simz.

ANDERSON PAAK + Little Simz

martedì 7 luglio 2020 – Lucca

Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/andersonpaak2020

Statua Gold € 103,50

Tribuna Numerata € 103,50

Posto In Piedi – Ingresso Anticipato h.18.00 € 57,50

Posto In Piedi € 46,00

VIP LSF Experience Package € 250,00

Una serie di riconoscimenti pregevoli – Best Rap Performance per due anni di fila e Best R&B Album ai Grammy Awards più numerose nomination per altri prestigiosi premi -, un elenco di featuring stellari nell’arco di tutta la carriera – Dr. Dre, Eminem, Mark Ronson, Snoop Dogg, Kendrick Lamar solo per citarne alcuni – e un contributo immenso per la florida rifioritura della scena R&B mondiale: Anderson .Paak è letteralmente uno dei più grandi performer in circolazione.

Il rapper/batterista californiano è pronto a tornare insieme alla sua super-band The Free Nationals, per portare la sua spettacolare e trascinante esibizione sul palco della 23° edizione di Lucca Summer Festival per quella che sarà la sua unica data Italiana.

Little Simz, una delle voci più interessanti del panorama britannico, reduce da un tour, che l’ha vista salire sul palco di festival internazionali in tutto il mondo come: Coachella, l’All Points East e Glastonbury, questa estate sara’ al LFS per far ascoltare al pubblico di Piazza Napoleone il suo acclamatissimo album Grey Area: un melting pot di neo-soul, deep funk e experimental pop che però non trascura le radici hip hop e grime di Simz.

L’album include featuring di Cleo Sol, Chronixx, Little Dragon e Michael Kiwanuka che hanno aiutato ad illustrare la visione artistica completamente realizzata di Simz sul progetto. Grey Area ha già ricevuto importanti recensioni su NME e Metro che lo hanno valutato con 5 stelle e sul Guardian che gli ha assegnato 4 stelle.

