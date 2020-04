50 anni di SOFT MACHINE in concerto venerdì 30 Ottobre a Milano

I pionieri dell’avant/jazz-rock inglese Soft Machine saranno presto in Italia per celebrare i loro cinquant’anni di carriera: l’appuntamento è per venerdì 30 ottobre allo Spazio Teatro 89.

Dalle prime performance psichedeliche sugli stessi palchi che ospitavano Syd Barrett e la Jimi Hendrix Experience fino a diventare una delle più famose fusion band europee, la musica dei Soft Machine ha influenzato diverse generazioni di musicisti e continua ad essere ad essere citata dagli sperimentatori contemporanei.

SOFT MACHINE

Venerdì 30 Ottobre 2020 – MILANO

Spazio Teatro 89 – via Fratelli Zoia, 89

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/softmachine2020

Inizio concerto h. 21:00

Posto unico a sedere: € 30,00 + prev.

La formazione attuale comprende i tre quarti di quella leggendaria che nel 1975 registrò Softs, a cui si aggiungono il sassofonista Theo Travis (Robert Fripp, David Gilmour, Gong). La band eseguirà sia materiale d’epoca (composizioni di Hugh Hopper, Mike Ratledge e Karl Jenkins) sia i lavori contemporanei, compreso il più recente Hidden Details (2018) uscito esattamente cinquant’anni dopo il debutto The Soft Machine (1968).

I Soft Machine sono John Etheridge (chitarra), Theo Travis (sax tenore, flauto, tastiere), Roy Babbington (basso) e John Marshall (batteria). Nonostante la line-up sia cambiata molte volte dalla fine degli anni Sessanta, lo spirito dell’avventura musicale dei Soft Machine e la facilità con cui la formazione spazia da un potente progressive jazz fusion alla psichedelia passando attraverso le improvvisazioni free jazz-rock alla musica ambient impedisce loro di venire classificati, rendendoli unici e contemporanei.